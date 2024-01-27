ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink — Finance.ua
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ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink

Технологии&Авто
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ЕС разрабатывает собственную систему спутниковой связи, потому что хочет ограничить использование Starlink Илона Маска из-за высокого уровня зависимости от SpaceX. Об этом пишет Politico, передает УНН.
До конца марта Европейский Союз планирует подписать контракты на строительство и эксплуатацию нового спутника связи под названием IRIS², способного обеспечить безопасную связь и интернет военного уровня.
«Наличие качественной космической связи становится ключевым требованием с точки зрения безопасности и обороны. Война в Украине это продемонстрировала. Европа не может позволить себе полагаться даже на союзников, когда речь идет о связи», — сказал Эрве Дерри, генеральный директор компании Thales Alenia Space, которая работает над созданием системы.
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Архитектор плана Бретон заявил на конференции руководителей космической отрасли и политиков на этой неделе, что целью является подписание «наибольшего космического контракта в истории ЕС» стоимостью в миллиарды долларов к Пасхе.
Законодательство о запуске IRIS было опубликовано 15 февраля 2022 года. Но планы по воплощению откладывались из-за нехватки средств. Из различных программ ЕС и части бюджета Европейского космического агентства (ЕКА) было собрано более 3 миллиардов евро для начала работ, и еще больше обещает выделить промышленность.
В отличие от тысяч малых спутников на низкой орбите, как это делает Starlink, проект IRIS² предполагает создание сотен спутников. IRIS² будет использовать космические аппараты на средней и геостационарной орбитах, частично используя некоторые мощности существующих коммерческих спутников.
Полностью проект должен быть реализован до 2027 или 2028, но Комиссия пообещала, что уже в этом году некоторые правительственные системы будут работать в режиме онлайн, используя существующую инфраструктуру.
Первоначальной целью проекта IRIS² было усиление разработчиков в космической сфере, устранение «черных пятен» в Интернете и обеспечение лучшей коммуникационной инфраструктуры для африканских стран. Теперь это подкреплено доводами безопасности.
По материалам:
УНН
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