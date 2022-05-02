ЕС прекратит импорт российского угля летом — Шольц

Сегодня 19:14 — Энергетика

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз намерен прекратить импорт российского угля уже этим летом. При этом ЕС откажется от российской нефти до конца года.

«Сейчас мы проводим очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из россии. Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и сильно сократим импорт газа из россии», — заявил Шольц.

Канцлер также добавил, что война, которую россия развязала против Украины, имеет серьезные последствия для мировой экономики, влияя на поставку пшеницы и продовольственную безопасность по всему миру.

«Германия как председательствующая в G7 поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны россии для глобальной продовольственной безопасности», — добавил Шольц.

Как сообщает Reuters, правительство Германии также ищет альтернативы поставкам газа из россии с целью сократить импорт до нуля за два года.

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