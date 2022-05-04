ЕС представил проект нефтяного эмбарго против рф с исключением для двух стран — СМИ — Finance.ua
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ЕС представил проект нефтяного эмбарго против рф с исключением для двух стран — СМИ

Сегодня 10:14Мир
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ЕС представил проект нефтяного эмбарго против рф с исключением для двух стран — СМИЕС представил проект нефтяного эмбарго против рф с исключением для двух стран — СМИ
Европейская комиссия предоставила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против россии за вторжение в Украину.
Об этом сообщает австрийское агентство APA.
По словам дипломатов, документ предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев. Исключения должны быть для Венгрии и Словакии, сильно зависящих от российской нефти. Им должно быть разрешено продлить импорт до конца 2023 года.
Нефтяное эмбарго — основная составляющая шестого пакета санкций против россии. Для принятия необходимо единогласное решение 27 стран ЕС.
По мнению дипломатов ЕС, предложение Еврокомиссии может спровоцировать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, ссылаясь на уязвимость своих экономик, сильно зависящих от российской нефти.
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Венгрия и Словакия получают российскую нефть через южную ветку нефтепровода «Дружба», который также снабжает Чехию. Согласно правительственным данным, Венгрия импортирует около 65 процентов своей нефти из россии — более чем вдвое больше, чем в среднем по ЕС (26 процентов).
Венгрия угрожала наложить вето на нефтяное эмбарго, если оно ограничит ее безопасность поставок. Министр экономики Словакии Ричард Сулик подчеркнул, что прощание его страны с российской нефтью займет несколько лет. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил в понедельник в Брюсселе, что Германия поддержит нефтяное эмбарго.
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Кроме нефтяного эмбарго предложение Еврокомиссии также предусматривает новые санкции против компаний. Среди последних — крупнейший российский банк Сбербанк, а также два банка и телевизионные каналы, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Банки не должны иметь возможность использовать международную финансовую коммуникационную систему SWIFT.
Людей, ответственных за российские зверства в таких украинских городах, как Буча и Мариуполь, добавят в список ЕС лиц и организаций, активы которых планируется заморозить.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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