ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов на восстановление энергосистемы — Finance.ua
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ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов на восстановление энергосистемы

Казна и Политика
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ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов на восстановление энергосистемы
ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов на восстановление энергосистемы
Европейский союз предоставит Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для срочного возобновления энергоснабжения.
Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Россия нацелена на гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы отремонтировать эту инфраструктуру сейчас с 1 миллиардом евро экстренной помощи. Мы также предоставили 400 генераторов электроэнергии, и это еще не все», — сказала она.
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В Берлине 24 октября начался пятый «Украинско-немецкий экономический форум». Его торжественно открыли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц. Шмыгаль поделился перспективами, которые откроются европейскому бизнесу в процессе реализации Плана восстановления Украины.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, инициированным США для предоставления Украине вооружения;
  • сейчас в Украине есть 2 ключевые государственные финансовые потребности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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