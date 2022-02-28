ЕС поставит Украине летальное оружие на EUR450 млн — Борель — Finance.ua
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ЕС поставит Украине летальное оружие на EUR450 млн — Борель

Сегодня 11:47Казна и Политика
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ЕС поставит Украине летальное оружие на EUR450 млн — БорельЕС поставит Украине летальное оружие на EUR450 млн — Борель
Европейский Союз предоставит Украине летальное оружие общей стоимостью EUR450 млн. и нелетальных грузов на сумму EUR50 млн.
Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности политики Жозеп Боррель в воскресенье в Брюсселе.
«Поскольку полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину, мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью EUR450 млн пакета поддержки и еще на EUR50 млн нелетальных материалов — топлива, защитного оборудования», — сообщил он.
По словам Борреля, это будет покрываться за счет возможностей нашего Европейского фонда мира.
«Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, по крайней мере, не препятствовали этому решению», — подчеркнул высокий представитель.
Он также поблагодарил Польшу, предложившую свои услуги по доставке этих материалов Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Інтерфакс-Україна
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