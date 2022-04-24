ЕС планирует ослабить зависимость Индии от россии — Finance.ua

ЕС планирует ослабить зависимость Индии от россии

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ЕС планирует ослабить зависимость Индии от россии

Европейский Союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы дать реальную возможность снизить зависимость от россии.

Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

В дополнение к торговле, ЕС намерен создать с Индией технологический совет, который может решать вопросы всеобщего регулирования защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации индийской экономики, отмечает агентство.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерена 24 апреля провести переговоры по энергетическим вопросам, передает агентство AFP. В частности, запланирован визит политика в Институт энергетики и ресурсов (Teri) и выступление в расположенной неподалеку от Нью-Дели штаб-квартире Международного солнечного альянса (ISA).

Основной целью межправительственной организации, созданной по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди, объединяющей 121 страну, является работа над эффективным потреблением солнечной энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива.

В понедельник глава Еврокомиссии встретится с главой индийского правительства Нарендрой Моди. ЕС — третий по величине торговый партнер Индии. Товарооборот оценивается в 62,8 млрд евро.

ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией — главным в мире покупателем российского оружия, которое, по его словам, используется для сдерживания агрессии со стороны Пакистана и Китая. В свою очередь товарооборот россии и Индии в 2021 году достиг 12 млрд дол.

Индия официально не осудила российское вторжение в Украину. Как сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на данные компании Refinitiv, которая отслеживает движения нефтетанкеров, несмотря на агрессию россии против Украины, азиатские страны продолжают закупать у рф большие объемы нефти.

С 24 февраля по 18 апреля из рф вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров — больше, чем за тот же период годом ранее (357). Из них 115 направились в страны Азии: 52 — в Китай, 28 — в Южную Корею, 25 — в Индию, 9 — в Японию и один — в Малайзию. Поставка нефти в Индию по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 8 раз.

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