Российская «Алроса» ведет переговоры о продаже алмазов в Индии в обход санкций — Finance.ua

Российская «Алроса» ведет переговоры о продаже алмазов в Индии в обход санкций

Сегодня 12:41

Крупнейший мировой производитель алмазов — российская «Алроса» — на этой неделе отправил делегацию в Индию, чтобы обсудить с местными клиентами и трейдерами возможность поставлять алмазы в страну в обход санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, на встрече в частности обсуждались продажи российских алмазов за рубли или рупии.

Впрочем, для достижения договоренности нужно согласие индийского правительства, которое в переговорах не участвовало, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время из-за введенных против «Алросы» ограничений полностью прекратились поставки драгоценных камней из рф в индийский город Сурат — мировой центр огранки алмазов.

Индийские банки не могут или не хотят обрабатывать платежи российских компаний, объясняет агентство. Перебои в поставках уже отразились на цене драгоценных камней: на прошлой неделе начала расти стоимость мелких алмазов, на которых специализируется «Алроса».

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