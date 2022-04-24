Российская «Алроса» ведет переговоры о продаже алмазов в Индии в обход санкций — Finance.ua
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Российская «Алроса» ведет переговоры о продаже алмазов в Индии в обход санкций

Сегодня 12:41
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Крупнейший мировой производитель алмазов — российская «Алроса» — на этой неделе отправил делегацию в Индию, чтобы обсудить с местными клиентами и трейдерами возможность поставлять алмазы в страну в обход санкций.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, на встрече в частности обсуждались продажи российских алмазов за рубли или рупии.
Впрочем, для достижения договоренности нужно согласие индийского правительства, которое в переговорах не участвовало, отмечает агентство.
Как пишет Bloomberg, в настоящее время из-за введенных против «Алросы» ограничений полностью прекратились поставки драгоценных камней из рф в индийский город Сурат — мировой центр огранки алмазов.
Индийские банки не могут или не хотят обрабатывать платежи российских компаний, объясняет агентство. Перебои в поставках уже отразились на цене драгоценных камней: на прошлой неделе начала расти стоимость мелких алмазов, на которых специализируется «Алроса».

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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