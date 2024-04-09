ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями — детали Сегодня 10:03 — Казна и Политика

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями — детали

ЕС согласился продлить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 г., одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед. Что именно предусматривается, сообщили 8 апреля в Совете ЕС.

«Представители стран-членов ЕС (Coreper) подтвердили сегодня (8 апреля. — Ред.) предварительную договоренность, достигнутую ранее в тот же день между председателем Совета ЕС и представителями Европарламента о продлении прекращения импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года», — сообщили в Совете ЕС.

«В то же время ЕС решил усилить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые уже включены в действующие автономные торговые меры, включающие учет любого неблагоприятного влияния на рынок одного или нескольких государств-членов, а не только на рынке ЕС в в целом (как сейчас). Новые автоматические защитные меры также будут добавлены для некоторых чувствительных продуктов, таких как птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед», — отметили в евроинституции.

Основные элементы регламента

Регламент будет применяться с 6 июня 2024 г. по 5 июня 2025 г. и касается дальнейшей приостановки действия всех неуплаченных таможенных пошлин и квот в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (ПВЗСТ).

Регламент также будет включать два защитных механизма для защиты рынка ЕС:

усиленная версия существующего механизма, который будет применяться на основе регулярного мониторинга, позволяя Еврокомиссии вводить любые меры при соблюдении конкретных условий;

новый автоматический защитный механизм, который обяжет Еврокомиссию снова ввести тарифные квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превысит среднее арифметическое объемов, импортируемых во второй половине 2021-го, в 2022 и 2023 годах.

Ключевые элементы предварительного соглашения

расширение сферы действия автоматического защитного механизма, включив в него четыре дополнительных продукта (овес, кукуруза, крупа и мед);

сокращение срока срабатывания автоматической защиты с 21 до 14 дней;

удлинение базового периода для определения того, превышает ли импорт определенный порог (прибавление второй половины 2021 года к периоду 2022−2023 годов)

обязательства Еврокомиссии усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы, и использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в случае сбоев на рынке, а также обязательства предпринять необходимые шаги в соответствии с Соглашением об ассоциации с Украиной, как только внедряются новые автономные торговые мероприятия, продолжить путем консультаций с Украиной процесс взаимной либерализации тарифов.

Следующие шаги

Комитет Европейского парламента по международной торговле предлагает 9 апреля подтвердить итоги межинституциональных переговоров.

Ожидается, что позиция Европарламента в первом чтении будет одобрена на втором пленарном заседании в апреле.

Затем регламент будет принят Советом ЕС, подписан представителями Совета ЕС и Европейского парламента и опубликован в Официальном журнале ЕС, а затем вступит в силу 6 июня 2024 года.

31 января 2024 Еврокомиссия предложила продлить прекращение действия импортных пошлин и квот на весь импорт из Украины в ЕС еще на год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.