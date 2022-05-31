ЕС одобрил срочное выделение Украине 9 млрд евро — Finance.ua
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ЕС одобрил срочное выделение Украине 9 млрд евро

Сегодня 11:42Казна и Политика
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На саммите Европейского союза принято решение о предоставлении Украине 9 млрд евро в виде срочного займа — средства пойдут на пополнение неотложных бюджетных нужд.
Об этом сообщил президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Украина нуждается в неотложной финансовой поддержке. Как вы знаете, ежемесячно в Украине нужно около 5 млрд евро для поддержки базовых выплат, таких как зарплаты, пенсии и т.д.», — сказала она.
Для восполнения этих потребностей Европейский Союз намерен в ближайшее время выделить Украине беспрецедентный по объему пакет макрофинансовой помощи.
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«Мы готовим механизм неотложной макрофинансовой поддержки на сумму 9 млрд, над введением которой мы будем работать в течение недели», — уточнила Урсула фон дер Ляйен.
Эту информацию подтвердил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
«9 миллиардов евро подтверждено Европейским советом», — отметил он.
Отметим, макрофинансовая поддержка — это долгосрочный заем с очень низкими процентами, которые близки к нулю.
По материалам: Апостроф
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