ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россии

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ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россии

Европейский Союз обнародовал во вторник новый, четвертый пакет санкций, который усиливает ограничительные меры против лиц и учреждений в российской федерации, причастных к преступным действиям российской власти и к войне, развязанной против Украины.

«По итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 марта, совет ЕС сегодня решил применить четвертый пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией россии против Украины», — говорится в сообщении.

В частности, новое решение Совета ЕС предусматривает запрет всех финансовых транзакций для определенных российских предприятий государственной собственности, а также запрет на доступ к любым кредитным рейтинговым услугам или к любой подписке на получение услуг в связи с кредитным рейтингом, для всех российских физических лиц и учреждений.

Совет ЕС своим решением расширил перечень лиц, имеющих связь с секторами обороны и промышленности россии, на которых налагаются более жесткие экспортные ограничения по поставке товаров двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут использоваться россией для усиления собственных секторов обороны и безопасности.

Новые санкции запрещают новые инвестиции в энергетический сектор россии, а также налагают широкие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг в сфере энергетической промышленности. Новые мероприятия также предусматривают дальнейшие ограничения в торговле железом и сталью, а также товарами роскоши.

Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих кремлевские нарративы по ситуации в Украине, а также на ключевые компании в военной сфере, в секторах авиации, производстве товаров двойного назначения, в судостроительстве и в области машиностроения.

Отдельным решением Совет ЕС предоставил «зеленый свет» Еврокомиссии в присоединении, от имени ЕС, к многостороннему заявлению в связи с агрессией российской федерации против Украины при поддержке Беларуси, которая, как ожидается, будет принята в рамках Всемирной Торговой Организации.

«Как и другие члены, участвующие в этом заявлении, ЕС подтверждает готовность принять меры, которые считает необходимыми, чтобы защитить свои жизненные интересы в сфере безопасности. Они могут включать действия по поддержке Украины или действия по отмене облегчений или других обязательств в формате отношения к странам наибольшего содействия в отношении товаров и услуг из российской федерации. Кроме того, учитывая практическую поддержку белорусской стороны этих действий российской федерации, ЕС считает, что процесс ее вступления в ЕС должен быть приостановлен», — говорится в документе.

Как отмечается в сообщении на сайте Европейского Совета, неспровоцированная и ничем не оправданная военная агрессия России против Украины — это огромное нарушение международного права и принципов Хартии ООН, она подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эта агрессия причиняет жеткие страдания для населения Украины.

«россия и ее приспешник беларусь несут полную ответственность за эту войну и агрессию, и виновные будут привлечены к ответственности за эти преступления, включая массированные обстрелы гражданского населения и гражданских объектов», — отмечается в документе.

Европейский Союз требует от россии немедленно и безусловно остановить свои военные действия и вывести все силы по всей территории Украины, в полной мере уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Принятый сегодня правовой акт будет обнародован в Официальном журнале ЕС.

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