ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россии

Сегодня 12:03Мир
99
ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россииЕС обнародовал четвертый пакет санкций против россии
Европейский Союз обнародовал во вторник новый, четвертый пакет санкций, который усиливает ограничительные меры против лиц и учреждений в российской федерации, причастных к преступным действиям российской власти и к войне, развязанной против Украины.
Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.
«По итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 марта, совет ЕС сегодня решил применить четвертый пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией россии против Украины», — говорится в сообщении.
В частности, новое решение Совета ЕС предусматривает запрет всех финансовых транзакций для определенных российских предприятий государственной собственности, а также запрет на доступ к любым кредитным рейтинговым услугам или к любой подписке на получение услуг в связи с кредитным рейтингом, для всех российских физических лиц и учреждений.
Совет ЕС своим решением расширил перечень лиц, имеющих связь с секторами обороны и промышленности россии, на которых налагаются более жесткие экспортные ограничения по поставке товаров двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут использоваться россией для усиления собственных секторов обороны и безопасности.
Новые санкции запрещают новые инвестиции в энергетический сектор россии, а также налагают широкие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг в сфере энергетической промышленности. Новые мероприятия также предусматривают дальнейшие ограничения в торговле железом и сталью, а также товарами роскоши.
Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих кремлевские нарративы по ситуации в Украине, а также на ключевые компании в военной сфере, в секторах авиации, производстве товаров двойного назначения, в судостроительстве и в области машиностроения.
Отдельным решением Совет ЕС предоставил «зеленый свет» Еврокомиссии в присоединении, от имени ЕС, к многостороннему заявлению в связи с агрессией российской федерации против Украины при поддержке Беларуси, которая, как ожидается, будет принята в рамках Всемирной Торговой Организации.
«Как и другие члены, участвующие в этом заявлении, ЕС подтверждает готовность принять меры, которые считает необходимыми, чтобы защитить свои жизненные интересы в сфере безопасности. Они могут включать действия по поддержке Украины или действия по отмене облегчений или других обязательств в формате отношения к странам наибольшего содействия в отношении товаров и услуг из российской федерации. Кроме того, учитывая практическую поддержку белорусской стороны этих действий российской федерации, ЕС считает, что процесс ее вступления в ЕС должен быть приостановлен», — говорится в документе.
Как отмечается в сообщении на сайте Европейского Совета, неспровоцированная и ничем не оправданная военная агрессия России против Украины — это огромное нарушение международного права и принципов Хартии ООН, она подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эта агрессия причиняет жеткие страдания для населения Украины.
«россия и ее приспешник беларусь несут полную ответственность за эту войну и агрессию, и виновные будут привлечены к ответственности за эти преступления, включая массированные обстрелы гражданского населения и гражданских объектов», — отмечается в документе.
Европейский Союз требует от россии немедленно и безусловно остановить свои военные действия и вывести все силы по всей территории Украины, в полной мере уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Принятый сегодня правовой акт будет обнародован в Официальном журнале ЕС.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.