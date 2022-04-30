ЕС может отказаться от российского урана — Politico

Сегодня 17:39 — Энергетика

ЕС может отказаться от российского урана — Politico

россия стоит перед угрозой введения санкций в области атомной энергетики, поскольку Германия поддерживает запрет на уран.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои дипломатические источники в ЕС.

Германия, по данным издания, пообещала свою поддержку в вопросе введения санкций на импорт урана из россии и других отраслей гражданской ядерной промышленности путина в ответ на его вторжение в Украину.

«В среду посол Германии объявил о новой позиции Берлина, сказав, что они не только чувствуют себя ОК с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти вместо простого ограничения цены, а также согласны с запретом на российский уран», — сказал один евродипломат.

Вопрос обсуждался на этой неделе на встрече с послами ЕС и Еврокомиссией. Инициаторами выступили Польша и страны Балтии.

Такой шаг может повлиять на поставку урана, являющегося топливом для блоков, построенных ранее россией, а также на новые ядерные проекты, которыми руководит российская дочерняя компания «Росатома» в Западной Европе, базирующаяся в Париже.

Тот факт, что Германия, экономический центр ЕС, сейчас присоединилась к такому отношению, делает этот шаг более вероятным. Многочисленные депутаты Европарламента также просили включить ядерное орудие в санкционный перечень ЕС.

Когда такой запрет может быть введен, неизвестно. Для самих европейцев этот шаг не будет безболезненным, ведь 20% всего уранового импорта приходится на россию, что делает ее вторым по величине поставщиком в ЕС после Нигера.

Наиболее зависимы от российского урана Чехия, Венгрия, Финляндия, Болгария, Румыния и Словакия, ведь АЭС у них строила рф. Между пятью странами ЕС и американским поставщиком Westinghouse уже велись переговоры по производству заменяемого топлива для этих российских реакторов.

Слухи о возможном эмбарго уже привели к росту цены на уран на мировых рынках.

москва не получает много денег на экспорте ядерного топлива, но прекращение инфраструктурного бизнеса, включающего строительство реакторов, нанесет серьезный финансовый удар военной машине кремля, отмечает СМИ.

Европейская комиссия сейчас работает над предложениями по шестому пакету санкций против россии, включая, вероятно, меры по импорту нефти. Ожидается, что детали будут обсуждены со странами ЕС в ближайшие дни, поскольку европейские правительства пытаются усилить давление на путина, ограничивая поступления от экспорта энергоносителей, финансирующих его вторжение в Украину.

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