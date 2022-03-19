ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины — Bloomberg

Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было использовать активы для финансирования военных репараций.

Решения о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.

Bloomberg напоминает, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из самых богатых миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Только Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.

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