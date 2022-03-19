Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было использовать активы для финансирования военных репараций.
Решения о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.
Bloomberg напоминает, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из самых богатых миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Только Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.