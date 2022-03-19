ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины — Bloomberg — Finance.ua
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ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины — Bloomberg

Сегодня 14:30Казна и Политика
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Фото: ГСЧСФото: ГСЧС
Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было использовать активы для финансирования военных репараций.
Решения о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.
Bloomberg напоминает, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из самых богатых миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Только Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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