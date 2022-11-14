ЕС готов к введению ограничения цен на российскую нефть — Finance.ua

ЕС готов к введению ограничения цен на российскую нефть Сегодня 13:00 — Энергетика

ЕС готов к введению ограничения цен на российскую нефть

Европейский союз готов попытаться установить потолок цен на российскую нефть, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском союзе», — сказала фон дер Ляйен в кулуарах саммита Большой двадцатки на Бали.

По ее словам, «важно не только опустошить военную казну россии», а также учесть и то, «чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен».

Фон дер Ляйен отметила, что уровень цен еще не определен.

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Напомним, ЕС ввел санкции в отношении морского импорта российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. В тот же день ЕС и Великобритания намерены запретить своим компаниям осуществлять перевозку, финансирование и страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, исключение будут делать для нефти дешевле установленного ценового потолка.

Недавно страны Большой семерки договорились об установлении ценового ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.

Reuters сообщал, что россия может в значительной степени обойти ограничение цен на нефть от G7, в частности, россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы отгружать большую часть своей нефти за пределами досягаемости новой ценовой границы стран «Большой семерки».

В последние месяцы Индия и Китай увеличили закупку российской нефти с большими скидками, но ни одна из них не поддержала ограничения. Впоследствии Индия заявила, что рассмотрит этот план.

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