ЕС будет признавать украинские электронные подписи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС будет признавать украинские электронные подписи

Личные финансы
1
ЕС будет признавать украинские электронные подписи
ЕС будет признавать украинские электронные подписи
Страны Европейского Союза будут в ближайшее время признавать украинские электронные подписи.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.
«Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Европейском Союзе для получения определенных услуг. А европейская э-подпись будет признана в Украине», — говорится в сообщении.

Для чего это нужно

Сейчас многие украинцы находятся за границей. Взаимопризнание квалифицированной е-подписи поможет украинцам и нашим бизнесам получать определенные услуги или идентифицировать свою личность гораздо проще.
Читайте также
«Это длительный процесс, но экспериментальный проект позволит до заключения соглашения с ЕС решить срочные потребности в сфере е-услуг», — добавили в Минцифры.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире 📱

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.