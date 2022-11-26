ЕС будет признавать украинские электронные подписи — Finance.ua

ЕС будет признавать украинские электронные подписи Сегодня 09:14 — Личные финансы

ЕС будет признавать украинские электронные подписи

Страны Европейского Союза будут в ближайшее время признавать украинские электронные подписи.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

«Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Европейском Союзе для получения определенных услуг. А европейская э-подпись будет признана в Украине», — говорится в сообщении.

Для чего это нужно

Сейчас многие украинцы находятся за границей. Взаимопризнание квалифицированной е-подписи поможет украинцам и нашим бизнесам получать определенные услуги или идентифицировать свою личность гораздо проще.

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«Это длительный процесс, но экспериментальный проект позволит до заключения соглашения с ЕС решить срочные потребности в сфере е-услуг», — добавили в Минцифры.

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