Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, — ДТЭК — Finance.ua
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Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, — ДТЭК

Сегодня 19:16Технологии&Авто
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Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, — ДТЭКЭнергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, — ДТЭК
Энергетики компании ДТЭК получили еще 170 терминалов спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Дополнительные 170 терминалов спутникового интернета Starlink помогут энергетикам компании эффективнее поддерживать стабильную работу электросетей и поспособствует скорейшему восстановлению электроснабжения ремонтными бригадами», — говорится в сообщении.
Энергетики на местах уже начали получать терминалы Starlink. Они помогут еще быстрее и эффективнее ликвидировать последствия вражеских обстрелов электросетей и возвращать свет в дома украинцев, отметили в компании.
Ранее сообщалось, что ДТЭК мобилизовал все имеющиеся аварийные бригады энергетиков для возобновления электроснабжения пострадавших от войны населенных пунктов в круглосуточном режиме. Только в Киевской области работает 30 аварийно-ремонтных бригад.
По материалам: РБК-Україна
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