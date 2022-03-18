Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, — ДТЭК

Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, — ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК получили еще 170 терминалов спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Дополнительные 170 терминалов спутникового интернета Starlink помогут энергетикам компании эффективнее поддерживать стабильную работу электросетей и поспособствует скорейшему восстановлению электроснабжения ремонтными бригадами», — говорится в сообщении.

Энергетики на местах уже начали получать терминалы Starlink. Они помогут еще быстрее и эффективнее ликвидировать последствия вражеских обстрелов электросетей и возвращать свет в дома украинцев, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что ДТЭК мобилизовал все имеющиеся аварийные бригады энергетиков для возобновления электроснабжения пострадавших от войны населенных пунктов в круглосуточном режиме. Только в Киевской области работает 30 аварийно-ремонтных бригад.

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