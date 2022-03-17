Starlink Илона Маска стал самым загружаемым приложением в Украине — Finance.ua

Starlink Илона Маска стал самым загружаемым приложением в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Starlink — приложение, которое позволяет пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от Space-X.
Приложение было загружено 21 000 раз в воскресенье, 13 марта, по всему миру в обоих магазинах App Store и Google Play. Это самое большое количество загрузок в мире за один день. Причем большинство происходило из Украины.
Также приложение загрузили в Украине почти 100 000 раз, за последние две недели количество инсталляций в мире выросло более чем в три раза.
Станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать надлежащее функционирование критической инфраструктуры и услуг в сфере здравоохранения, финансов и энергетики.
Справка Finance.ua:
Starlink разработан, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежен или полностью отсутствовал. В любой точке планеты. Приложение же нужно, чтобы установить связь со спутником и чтобы заработал интернет.