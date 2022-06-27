Эмиссия гривны давит на валютный рынок: в НБУ назвали причины роста курса доллара — Finance.ua
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Эмиссия гривны давит на валютный рынок: в НБУ назвали причины роста курса доллара

Личные финансы
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Эмиссия гривны давит на валютный рынок: в НБУ назвали причины роста курса доллара
Эмиссия гривны давит на валютный рынок: в НБУ назвали причины роста курса доллара
Члены Совета по финансовой стабильности Украины обсудили крайне негативные последствия макроэкономической стабильности от чрезмерного монетарного финансирования дефицита госбюджета. Заседание состоялось 23 июня.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Такие последствия наиболее наглядно проявляются во влиянии на валютный рынок. Выпущенные в обращение гривны попадают на валютный рынок, давят на обменный курс», — говорится в сообщении.
НБУ для удовлетворения спроса на валюту постоянно проводит интервенции, объем которых ежемесячно увеличивается, что истощает международные резервы.
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«Такое сокращение международных резервов пока не компенсируется международной помощью. Если из-за эмиссионного финансирования бюджета международные резервы НБУ иссякнут, это создаст угрозу значительной девальвации валюты и стремительного ускорения инфляции. Со своей стороны, это усугубляет риски для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, по итогам января-мая 2022 года дефицит госбюджета был больше, чем за целый год в 2021 и 2020 годах. Доходы бюджета сократились (в том числе из-за льготного налогообложения импорта), в то же время расходы существенно выросли, прежде всего на военные нужды и социальные программы. На сегодняшний день ежемесячные финансовые потребности правительства оцениваются в около 5 млрд долларов.
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«С начала широкомасштабной агрессии россии против Украины поддержка правительства со стороны Национального банка стала превалирующей, однако она не может быть альтернативой финансированию дефицита бюджета из других источников, таких как привлечение международного и рыночного финансирования», — отметили в НБУ.
Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства. В ее состав входят руководители финансовых ведомств Украины.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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