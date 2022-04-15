Эмбарго на древесину из рф будет стоить ей 6 миллиардов долларов ежегодно — Finance.ua

Эмбарго на древесину из рф будет стоить ей 6 миллиардов долларов ежегодно

Сегодня 22:04 — Мир

Из-за санкций Евросоюза рф лишилась возможности поставлять лесопродукцию на около 6 млрд долларов в год, а переориентация на Китай не покроет потери.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ

Под санкции Евросоюза учитывая данные 2021 года, по расчетам «Рослисинфорга», попало экспортного товара на 6 млрд долларов.

На страны мира, которые вводили какие-либо санкции против рф за вторжение в Украину, приходилось 45,8% всего экспорта лесопродукции, из которых 75% — на ЕС. В прошлом году лесопродукции было проэкспортировано на 17,5 млрд долларов, что почти на 40% больше, чем в 2020 году. Еще 9% поставлялось на рынок США, которые пока не ввели эмбарго на российскую древесину.

Под запрет ЕС на импорт лесопродукции из рф попали:

древесина и изделия из нее,

древесный уголь,

древесная масса,

крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона,

мебель и ее части.

Кроме того, блок запретил поставлять в россию фанеру, бумагу и картон, а также меламиновые и фенольные смолы, полиуретаны. Последние используются для производства соединителя для древесно-плитного сегмента и клееной древесной продукции.

Но важнейший рынок сбыта российской продукции лесопереработки — Китай — также может со временем оказаться под влиянием ограничительных мер, поскольку реализация продукции, изготовленной из российских пиломатериалов, в страны ЕС и США не может быть прекращена.

Оперативно и в полном объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной продукции на китайский рынок российским экспортерам вряд ли удастся по двум причинам. Первая — из-за пандемии Китай ввел жесткий карантин, а сектор недвижимости в стагнации, что означает очень слабый спрос на строительные материалы.

А вторая причина состоит в том, что реализовать в Китай нишевую продукцию из узкого сегмента, которая отправлялась в страны ЕС, Британии, США, Австралии, по конкурентным ценам без дисконта и в полном объеме точно не получится.

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