Экспорт украинской кукурузы превысил 23 млн тонн — Finance.ua

Экспорт украинской кукурузы превысил 23 млн тонн

Сегодня 06:22 — Аграрный рынок

По состоянию на 20 июня в 2021/22 МГ Украина экспортировала 47 млн 876 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе в июне 777 тыс. тонн, пишет agrotimes

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, экспорт украинской пшеницы достиг 18 млн 661 тыс. тонн, в том числе в июне 63 тыс. тонн.

Украинского ячменя продано за границу 5 млн 737 тыс. тонн.

Ржи по состоянию на 20 июня было экспортировано 161,5 тыс. тонн.

Экспорт украинской кукурузы достиг 23 млн 006 тыс. тонн.

Также украинские сельхозпроизводители экспортировали 69,7 тыс. тонн муки пшеничной и других видов.

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