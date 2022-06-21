Экспорт украинской кукурузы превысил 23 млн тонн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт украинской кукурузы превысил 23 млн тонн

Сегодня 06:22Аграрный рынок
18
По состоянию на 20 июня в 2021/22 МГ Украина экспортировала 47 млн 876 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе в июне 777 тыс. тонн, пишет agrotimes.
Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, экспорт украинской пшеницы достиг 18 млн 661 тыс. тонн, в том числе в июне 63 тыс. тонн.
Украинского ячменя продано за границу 5 млн 737 тыс. тонн.
Ржи по состоянию на 20 июня было экспортировано 161,5 тыс. тонн.
Экспорт украинской кукурузы достиг 23 млн 006 тыс. тонн.
Также украинские сельхозпроизводители экспортировали 69,7 тыс. тонн муки пшеничной и других видов.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.