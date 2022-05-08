Эксперты прогнозируют «впечатляющее» падение Bitcoin — Finance.ua

Эксперты прогнозируют «впечатляющее» падение Bitcoin

Bitcoin в пятницу прорвался ниже ключевого уровня поддержки после того, как в четверг в США произошла крупная распродажа акций, что напугало криптовалютный рынок и привело к падению BTC примерно на 10%.

По данным Coin Metrics, в пятницу Bitcoin упал менее чем на 1% до $35 944,12. Эфириум снизился на 1,2%, до $2 683,96.

Эти движения последовали за болезненным днем на Уолл-стрит, когда промышленный индекс Доу-Джонса потерял более 1000 пунктов в четверг, а технологически тяжелый Nasdaq упал на 5%. Оба падения стали худшими однодневными падениями с 2020 года и последовали за большими подъемами на предыдущей сессии. В пятницу Dow и Nasdaq снова рухнули.

Bitcoin, чья динамика цен по-прежнему сильно коррелирует с движением фондового рынка, весь год торговался в узком диапазоне, пытаясь вернуть себе максимумы конца 2021 года на фоне распродажи рынка в целом.

«Эта корреляция со временем разрушится, вы уже видели, как бета-версия разрушается, то есть [если] Nasdaq упадет на 3%, криптовалюта не упадет на 9%, как это было в прошлом году. Но я думаю, что впереди еще больше боли», — пояснил Майкл Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, в интервью CNBC «Squawk Box Friday».

Повышение процентных ставок и ужесточение денежно-кредитной политики вызвали опасения, что экономика США может впасть в рецессию. Ведь в среду Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на полпроцента, как и ожидалось.

Сразу после этого фондовый рынок вырос на фоне комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что более значительное повышение ставки на 75 базисных пунктов в настоящее время не рассматривается. Тем не менее, к четвергу инвесторы морально подготовились к ужесточению ставок в этом году и стерли все достижения ралли ФРС.

«Что отличается от 2008 года, от 2001 года, от кризисов COVID, так это то, что кавалерийских наскоков сейчас нет. Нет гигантского вливания ликвидности, чтобы создать V-образную форму, мы будем падать, а затем перемалываться, пока не появится новая история, а затем снова взлетать. Будет не так приятно погружаться и покупать на минимуме. Если бы вы сделали это после Covid, то через восемь недель выглядели бы как герой. Там не так много сделок с героями», — пояснил Новограц.

Несмотря на страх и неопределенность на рынке, интерес учреждений и долгосрочных держателей к криптовалютам остается высоким.

По словам Уилла Клементе, ведущего аналитика Blockware Solutions, объем предложения Bitcoin, который не менялся как минимум год, достиг исторического максимума. Он также отметил, что предложение со стороны долгосрочных держателей также увеличилось, несмотря на снижение стоимости. Это свидетельствует о переходе предложения от основных покупателей к долгосрочным держателям.

По словам Виджая Айяра, вице-президента по корпоративному развитию и международным связям криптобиржи Luno, Bitcoin потерял ключевой уровень, упав ниже $37 500, что может означать движение вниз в течение следующих нескольких дней. По его словам, следующая остановка вниз — $30 000, но если Bitcoin не удержится на этом уровне, он может упасть до $25 000.

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