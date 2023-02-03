Эксперты назвали лучшие криптовалюты января — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие криптовалюты января 03.02.2023, 07:08 — Криптовалюта

Эксперты назвали лучшие криптовалюты января

Начало 2023 года оказалось удачным для игроков криптовалютного рынка — все топовые виртуальные активы выросли в цене. Так, за прошедшие 30 дней Bitcoin вырос на 40%. Ранее актив настолько радовал своих владельцев еще в октябре 2021 года — тогда прирост курса ВТС составил 41%. Несмотря на положительную динамику флагманской криптовалюты, нашлись и другие цифровые активы из рейтинга топ-100, для которых январь был более чем удачным.

Лучшей криптовалютой в прошлом месяце стала Aptos (APT). Виртуальная монета торговалась в среднем за $16,6 — это на 21,63% выше недели назад и на 348,85% больше, чем в январе. Рыночная капитализация цифрового актива зафиксировалась на отметке в $2,65 млрд. Трейдеры обеспечили торговые операции на общую сумму $84,39 млрд.

Второе место досталось токену децентрализованных финансов Render Token (RNDR). Криптоактив смог ворваться в сотню лучших монет только 31 января. Виртуальная валюта торгуется за $1,45 — котировки RNDR за сутки выросли на 17,54%. За прошедшие семь дней монета прибавила в стоимости 69,29%, а за месяц — 251,2%. Суммарное предложение активов, циркулирующих на рынке, составило $367,94 млн. За прошедшие 30 дней участники торгов обеспечили объемы сделок в размере $1,91 млрд.

Третье место в рейтинге самых прибыльных цифровых монет января досталось Threshold (T). За последние 30 дней курс криптовалюты увеличился на 219,48%. В настоящее время актив доступен для приобретения за $0,05, рыночная капитализация составила $428,68 млн, а объемы сделок достигли $18,67 млрд.

На момент написания новости Bitcoin торгуется за $23,037, что на 38% выше аналогичных показателей 30 дней назад. Рыночная капитализация актива составляет $444,1 млрд, а трейдеры оформили суточные торговые сделки более чем на $6 млрд.

Что касается ведущего альткоина Ethereum, то его прирост за месяц составил 31,1%. Пока эфириум торгуется за $1,573, рыночная капитализация составляет $189,6 млрд, а дневные торговые объемы — $509,6 млн.

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noworries По материалам:

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