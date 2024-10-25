Эксперты назвали 13 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать — Finance.ua

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Эксперты назвали 13 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать

Технологии&Авто
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Эксперты назвали 13 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать
Эксперты назвали 13 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать
Иногда владельцы меняют одни автомобили очень часто, в то время как другие модели находятся в «одних руках» долгие годы. У каких автомобилей самые преданные владельцы, выяснили эксперты автомобильного портала iSeeCars.
Эксперты проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Оказалось, что самые преданные владельцы — у автомобилей Toyota.
Любимым среди владельцев автомобилем по итогам исследования оказался кроссовер Toyota Highlander в гибридном исполнении. Приблизительно 7% этих авто находятся у своих первых владельцев более 15 лет, что почти вдвое больше, чем средний срок владения.
Второе место досталось бизнес-седану Toyota Camry Hybrid. Почти 7% этих автомобилей старше 15 лет остаются у своих первых владельцев. В случае с топливным кроссовером Toyota Highlander этот показатель составляет 6,6%, что позволило модели занять третье место в рейтинге.
Итак, автомобили с самыми преданными владельцами:
  1. Toyota Highlander Hybrid
  2. Toyota Camry Hybrid
  3. Toyota Highlander
  4. Toyota Tacoma
  5. Toyota Prius
  6. Honda CR-V
  7. Ford Escape Hybrid
  8. Toyota RAV4
  9. Lexus IS 350
  10. Nissan Versa
  11. Toyota Tundra
  12. Honda Ridgeline
  13. Subaru Forester
«Если вы хотите владеть автомобилем 15 лет и старше, то вам нужны надежность, практичность и топливная экономичность — это те качества, которыми обладают все эти автомобили», — подытожил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
По материалам:
mmr.ua
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