Эксперты назвали 13 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать — Finance.ua

Эксперты назвали 13 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать
Иногда владельцы меняют одни автомобили очень часто, в то время как другие модели находятся в «одних руках» долгие годы. У каких автомобилей самые преданные владельцы, выяснили эксперты автомобильного портала iSeeCars.
Эксперты проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Оказалось, что самые преданные владельцы — у автомобилей Toyota.
Любимым среди владельцев автомобилем по итогам исследования оказался кроссовер Toyota Highlander в гибридном исполнении. Приблизительно 7% этих авто находятся у своих первых владельцев более 15 лет, что почти вдвое больше, чем средний срок владения.
Второе место досталось бизнес-седану Toyota Camry Hybrid. Почти 7% этих автомобилей старше 15 лет остаются у своих первых владельцев. В случае с топливным кроссовером Toyota Highlander этот показатель составляет 6,6%, что позволило модели занять третье место в рейтинге.
Итак, автомобили с самыми преданными владельцами:
- Toyota Highlander Hybrid
- Toyota Camry Hybrid
- Toyota Highlander
- Toyota Tacoma
- Toyota Prius
- Honda CR-V
- Ford Escape Hybrid
- Toyota RAV4
- Lexus IS 350
- Nissan Versa
- Toyota Tundra
- Honda Ridgeline
- Subaru Forester
«Если вы хотите владеть автомобилем 15 лет и старше, то вам нужны надежность, практичность и топливная экономичность — это те качества, которыми обладают все эти автомобили», — подытожил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
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