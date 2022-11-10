Эксперт сообщил, могут ли быть в Украине проблемы с продуктами — Finance.ua

Эксперт сообщил, могут ли быть в Украине проблемы с продуктами Сегодня 20:00 — Личные финансы

Дефицита товаров и продуктов первой необходимости в Украине не будет, пока отключения света будут плановыми, а не аварийными, рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«А учитывая ограниченную покупательную способность граждан и сокращенное время работы магазинов, украинцы сегодня обеспечивают только базовые потребности. Поэтому такой проблемы пока нет. Пока энергосистема будет находиться в управляемом состоянии, даже с учетом перебоев со светом, пока отключения будут плановыми, а не аварийными, дефицита продуктов первой необходимости быть не должно», — объяснил он.

Вышлинский подчеркнул, что отключения электроэнергии относятся не только к населению, но и к бизнесу, поэтому предприниматели всячески пытаются подстраиваться к новой реальности.

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«Многие производственные компании, прежде всего ориентированные на экспорт, уже работают в три смены. В том числе и по ночам, когда есть неограниченное энергоснабжение. Что касается предприятий, выполняющих функцию обслуживания населения, все зависит от конкретного предпринимателя. Но также очевидно, что традиционная работа с 9 до 18 сейчас невозможна», — сказал он.

agronews По материалам:

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