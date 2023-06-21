Эксперт рассказал, какие авто не стоит покупать на вторичном рынке — Finance.ua

Эксперт рассказал, какие авто не стоит покупать на вторичном рынке Сегодня 20:01 — Технологии&Авто

Эксперт рассказал, какие авто не стоит покупать на вторичном рынке

Когда речь идет о покупке б/у автомобиля, не все модели одинаковы с точки зрения эксплуатационной надежности и стоимости ремонта. Чтобы избежать потенциальных проблем, есть определенные автомобили, которых следует избегать вообще.

Эксперты часто сравнивают покупку подержанного автомобиля с игрой в лотерею. Потенциальные покупатели должны учитывать, что приобретение подержанного транспортного средства потребует финансовых инвестиций, особенно когда речь идет о дорогостоящем ремонте, например, кузова, двигателя и коробки передач. Поэтому выбор правильной модели имеет решающее значение для минимизации будущих проблем.

Покупатели, впервые покупающие автомобиль, часто не обращают внимания на страну-производителя, а сосредотачиваются на дизайне или типе кузова. Хотя многие бренды хорошо зарекомендовали себя в Украине, некоторые модели так и не смогли завоевать популярность.

5 советов по автомобилям, которых следует избегать в 2023 году:

Избегайте приобретения редких моделей, которые могут вызвать трудности с поиском запчастей для ремонта. Дефицит комплектующих может привести к длительному времени ремонта и большим затратам.

Учитывайте сложность обслуживания некоторых моделей. Некоторые автомобили требуют сложных технических процедур, которые могут занять много времени и стоить дорого.

Держитесь подальше от автомобилей, которые раньше использовались в качестве такси. Как правило, такие машины имеют значительный износ. Пробег таксомоторов может быть достаточно велик, часто превышая 120 000 километров в год. Чтобы сделать их более привлекательными для потенциальных покупателей, таксомоторные компании могут переоборудовать эти автомобили, снимая наклейки, наклеивая чехлы на сиденья, меняя обивку руля и педали. В некоторых случаях реальный пробег может быть подделан, поэтому покупатели должны быть осторожными на вторичном рынке.

Эксперты советуют не покупать модели с роботизированной коробкой передач. К примеру, Nissan Qashqai первого поколения оснащен «сухой» коробкой передач DSG, которая требует сложного и дорогостоящего ремонта.

Желательно избегать автомобилей с двигателями с турбонаддувом и объемом сгорающей камеры более 1200 кубических сантиметров. Такие двигатели могут быть подвержены проблемам, а поиск запчастей для ремонта может быть сложным.

Кроме того, марка автомобиля играет значительную роль в его общей стоимости. Такие бренды как Toyota и Mazda заработали хорошую репутацию в Украине, поскольку их автомобили остаются популярными даже после нескольких лет эксплуатации.

Наконец, рекомендуется проявлять осторожность с определенными итальянскими моделями автомобилей. Эти авто часто имеют ограниченную доступность запчастей, а их обслуживание или ремонт может быть дорогим, особенно для эксклюзивных моделей.

Изучая вторичный рынок, следует отдавать предпочтение практичным моделям, которые можно легко перепродать в будущем. Учет долгосрочной жизнеспособности подержанного автомобиля обеспечит беспроблемное владение им в будущем.

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Avtosota По материалам:

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