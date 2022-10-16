Эксперт рассказал, будут ли проблемы с топливом — Finance.ua

Эксперт рассказал, будут ли проблемы с топливом Сегодня 18:02 — Энергетика

Ресурсов полностью хватает. Даже есть определенный профицит, образовавшийся из-за динамичного импорта накануне недавнего возобновления акциза. Поэтому всплеск продаж на АЗС 10 октября порадовал рынок.

Об этом в Facebook написал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, в целом страна успешно прошла сезонный пик потребления, который показался удивительно спокойным. Таким образом, тестирование прошла новая система нефтепродуктообеспечения, которую построили буквально за 3-4 месяца взамен уничтоженным 100% довоенных источников поставки.

Сейчас есть не только новая диверсификация импорта через западную границу, но и принципиально иную логистическую структуру.

Например, более 40% топлива поступает в бензовозах, в то время как до войны так почти не возили. Остальное идет по железной дороге через множество переходов. Сама жизнь заставила создать такую гибкую и разветвленную систему поставок. Это наша первая крупная энергетическая победа в этой войне.

Сентябрьские запасы застабилизировали цены, но это может быть не надолго. На прошлой неделе крупнейшие нефтедобывающие страны мира договорились о сокращении добычи.

Цены. Результат на табло: если в конце сентября цена на нефть была 85 долл./барр., то сейчас имеем 97. Дизтопливо за этот период прибавило 200 долл. (6 грн/л). В то же время бензин прибавил всего 80 дол. Свежие партии ДТ заходят уже по 50 грн/л.

«Если везти в центр или на восток, это уже 53 грн/л. Пока октябрьская цена миксуется с сентябрьскими запасами по 45-46 грн/л, но вечно так не будет. Удержать цены на колонках с такой себестоимостью будет сложно (сегодня это 52 −57 грн/л). А вот по бензинам — вполне реально», — отметил Куюн.

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