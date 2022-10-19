Эксперт поделился методикой выбора перспективных альткоинов — Finance.ua

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Эксперт поделился методикой выбора перспективных альткоинов

Финтех и Карты
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Эксперт поделился методикой выбора перспективных альткоинов
Эксперт поделился методикой выбора перспективных альткоинов
Экс-глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс рассказал в интервью Real Vision о том, как он выбирает альткоины для инвестирования.
Как отметил Хейс, он играет на отскоке, выбирая криптовалюту из топ-20 по рыночной капитализации. По его мнению, нужно провести сравнительный анализ альткоина и задать себе вопрос, проживет ли проект в следующие два года.
Эксперт отметил, что во время смены циклов наиболее упавший актив будет расти сильнее, но объяснил, что так получается не всегда.
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Он также добавил, что невозможно определить, на какой стадии медвежьего рынка мы сейчас находимся. При этом бывший глава криптобиржи считает, что рынок близок к развороту, а главный вопрос состоит в том, как долго цены будут оставаться на минимумах.
В сентябре Хейс заявил, что Bitcoin — это единственное средство, с помощью которого можно защитить свой капитал в текущих мировых условиях. По его мнению, товары на свободных рынках будут оцениваться в BTC.
Он добавил, что любой хранящийся в банках цифровой актив может быть конфискован, но в случае с Bitcoin это почти невозможно.
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По материалам:
cryptomisto
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