Эксперт назвал перспективные направления криптоиндустрии — Finance.ua

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Эксперт назвал перспективные направления криптоиндустрии

Технологии&Авто
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Эксперт назвал перспективные направления криптоиндустрии
Эксперт назвал перспективные направления криптоиндустрии
Основатель криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед рассказал в интервью RealVision о перспективных направлениях криптоиндустрии, которые будут активно развиваться после окончания нынешнего цикла медвежьего рынка.
По его словам, криптовалютный мир цикличен, поскольку по мере завершения или исчезновения проектов всегда появляются новые возможности, например DeFi-сектор или NFT-сфера.
"Сейчас развитие делится на эры. Важные 4-5 лет назад ниши либо уже заполнены, либо дают мало возможностей. На мой взгляд, сейчас DeFi-сектор очень недооценен, поэтому инвесторам следует обратить на него внимание.
Следующие рубежи — это игровой сектор и NFT-сфера, которая только сейчас достигает критической массы пользователей. Блокчейн игры — очень актуальное направление", — заявил эксперт.
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По словам Морхеда, есть еще возможности для инвестиций в более традиционные направления, например, биржи, поскольку во многих странах по-прежнему отсутствуют централизованные площадки для покупки и продажи цифровых активов.
«В случае венчурных инвестиций мы вкладывали деньги в разные направления. Даже в бирже, хотя многие думают, что эта ниша уже заполнена. Есть много крупных стран, у которых нет бирж, например, Индонезия, где мы инвестировали в проект Pintu. 120 миллионов потенциальных клиентов. Подобные страны по-прежнему нуждаются в биржах», — рассказал Морхед.
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Морхед также отметил важность решений масштабирования второго уровня, поскольку BTC и Ethereum имеют ограниченные пропускные способности, которые необходимо устранить для более широкого внедрения технологии блокчейн.
"Мы были крупными инвесторами в решение для масштабирования второго уровня. Bitcoin и Ethereum — отличные сети, но они имеют ограничения по объемам транзакций, поэтому такие решения важны.
Для протоколов заимствования и кредитования такие решения необходимы. Таким образом, в следующем цикле очень важны как потребительская ниша, так и инфраструктурная", — подытожил специалист.
По материалам:
cryptomisto
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