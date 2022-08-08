Dogecoin вылетел из топ-10 криптовалют из-за роста криптовалютного токена Polkadot — Finance.ua

Dogecoin вылетел из топ-10 криптовалют из-за роста криптовалютного токена Polkadot Сегодня 12:11 — Финтех и Карты

Dogecoin вылетел из топ-10 криптовалют из-за роста криптовалютного токена Polkadot

Криптовалюта-мем Dogecoin потеряла статус участника топ-10 криптовалют по размеру рыночной капитализации благодаря токену Polkadot (DOT). Теперь Dogecoin занимает 11-е место с рыночной стоимостью $9,21 млрд, уступив Polkadot с рыночной капитализацией $9,68 млрд.

Недавно в подкасте Full Send генеральный директор Tesla Илон Macк снова поддерживал Dogecoin.

В ответ на вопросы о криптовалютах Macк сказал, что «поддерживает в основном Doge».

Macк утверждает, что, несмотря на то, что Dogecoin задумана как «мем-валюта для шуток», она «имеет реальную пользу». Он уверен, что по сравнению с биткоином Dogecoin имеет большую транзакционную емкость.

Также Маск напомнил, что инфляционная модель Dogecoin позволяет выпускать 5 млрд монет ежегодно, тогда как количество биткоинов ограничено количеством 21 млн. И это, по мнению Маски, делает DOGE гораздо более пригодным для использования в качестве валюты.

noworries По материалам:

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