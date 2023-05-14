Экономист спрогнозировал, когда и на сколько подешевеют сезонные овощи — Finance.ua
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Экономист спрогнозировал, когда и на сколько подешевеют сезонные овощи

Аграрный рынок
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Экономист спрогнозировал, когда и на сколько подешевеют сезонные овощи
Экономист спрогнозировал, когда и на сколько подешевеют сезонные овощи
Снижение цен на сезонные овощи, в частности помидоры, огурцы и морковь, ожидается в начале или середине июня. Цены могут упасть приблизительно на 20−30%.
Об этом в комментарии УНН рассказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин.
«Я думаю (сезонные овощи начнут дешеветь. — Ред.) где-то в середине июня, потому что холодная весна. В лучшем случае в начале июня, а в пессимистическом прогнозе в середине июня, когда с открытого грунта начнут поступать на наши полки овощи из нашей местности», — рассказал Пендзин.
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Он отметил, что сезонные овощи могут подешеветь примерно на 20−30%.
«Мы ожидаем уменьшение стоимости где-то на 20−30%», — сказал Пендзин.
Напомним, потребительские цены, как ожидается, снизятся по итогам первого полугодия и инфляция на конец года прогнозируется на уровне 14,8%.
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По материалам:
УНН
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