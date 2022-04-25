Экономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Экономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларов

Сегодня 10:29Мир
50
Экономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларовЭкономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларов
Экономика Великобритании может потерять более 8 млрд долларов за ближайшие девять лет из-за санкций против россии, введенных после 24 февраля. Главная цель введенных Великобританией санкций — воспрепятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса и стратегически важных направлений экономики.
Об этом сообщает The Telegraph.
Читайте также
Заявлено, что самый сильный удар придется на британскую индустрию роскоши. Прогнозируется существенное снижение продаж продукции таких брендов, как Bentley, Aston Martin и Burberry. Однако инсайдеры говорят, что индустрия роскоши полностью поддерживает усилия правительства.
Согласно анализу, общая стоимость товаров, экспортируемых в россию и подпадающих под действие санкций, в 2021 году составила 993 млн долларов. Это составляет 27,9% всего британского экспорта в россию в том году. Прибыль компьютерной индустрии упадет на 7 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.