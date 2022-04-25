Экономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларов — Finance.ua

Экономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларов

Сегодня 10:29 — Мир

Экономика Великобритании из-за санкций против рф потеряет около 8 млрд долларов

Экономика Великобритании может потерять более 8 млрд долларов за ближайшие девять лет из-за санкций против россии, введенных после 24 февраля. Главная цель введенных Великобританией санкций — воспрепятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса и стратегически важных направлений экономики.

Об этом сообщает The Telegraph

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Заявлено, что самый сильный удар придется на британскую индустрию роскоши. Прогнозируется существенное снижение продаж продукции таких брендов, как Bentley, Aston Martin и Burberry. Однако инсайдеры говорят, что индустрия роскоши полностью поддерживает усилия правительства.

Согласно анализу, общая стоимость товаров, экспортируемых в россию и подпадающих под действие санкций, в 2021 году составила 993 млн долларов. Это составляет 27,9% всего британского экспорта в россию в том году. Прибыль компьютерной индустрии упадет на 7 млн долларов.

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