Санкции против россии в действии: в Бельгии застряли тысячи люксовых автомобилей — Finance.ua
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Санкции против россии в действии: в Бельгии застряли тысячи люксовых автомобилей

Сегодня 10:46
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В бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций, введенных против россии, застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, в частности, последние модели Mercedes, Cadillac и Lexus.
Машины должны были отправить в рф, но они подверглись запрету на экспорт предметов роскоши — их стоимость превышает 50 тысяч евро, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения директора автомобильного терминала Зебрюгге Марка Адриансенса.
Собеседник не сообщил, кому принадлежат люксовые автомобили, застрявшие в порту.
Журналисты узнали, что машины в первую неделю апреля были доставлены в Зебрюгге из Азии. Возможно, авто реализуют на разных рынках.
Из порта также не могут отправить еще ряд попавших под санкции товаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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