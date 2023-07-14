ЕИБ создал новый фонд Ukraine Trust Fund с капиталом 400 млн для помощи Украине — Finance.ua
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ЕИБ создал новый фонд Ukraine Trust Fund с капиталом 400 млн для помощи Украине

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ЕИБ создал новый фонд Ukraine Trust Fund с капиталом 400 млн для помощи Украине
ЕИБ создал новый фонд Ukraine Trust Fund с капиталом 400 млн для помощи Украине
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и государства-члены ЕС создали новый фонд Ukraine Trust Fund с капиталом 400 млн евро, деньги из которого будут направлены на восстановление Украины.
16 из 27 стран ЕС согласились внести средства в Европейский инвестиционный банк, из которого будут предоставляться гранты и кредиты на восстановление Украины, а также гарантии украинским банкам и предприятиям.
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Наибольшие вклады в фонд внесли Франция и Италия. Они выделяют по 100 млн евро, которые будут направлены на ремонт инфраструктуры Украины, предоставление финансирования малым и средним предприятиям или коммунальным службам.
«Таким образом участники фонда Ukraine Trust Fund финансируют устойчивость Украины, повышают устойчивость общества и экономики», — отметила вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинская.
Она также добавила, что в 2022 году ЕИБ выделил Украине 1,7 млрд евро на школы, больницы, социальное жилье и детские сады, а также на городской транспорт.
По материалам:
InVenture
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