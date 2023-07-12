Бюджет Украины перевыполнили на 10 миллиардов: куда пойдут деньги — Finance.ua
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Бюджет Украины перевыполнили на 10 миллиардов: куда пойдут деньги

Казна и Политика
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Бюджет Украины перевыполнили на 10 миллиардов: куда пойдут деньги
Бюджет Украины перевыполнили на 10 миллиардов: куда пойдут деньги
В первом полугодии 2023 года в Украине перевыполнили поступления в общий фонд госбюджета на 3,1% или на 10,4 миллиарда гривен по сравнению с планом на этот период.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту Телеграф.
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«Это в части налогов, которые администрируются Государственной налоговой службой. Гостаможня за полгода перевыполнила план наполнения бюджета на 0,9% или 1,6 млрд грн, в том числе в июне перевыполнила его на 2 млрд грн. Таким образом, по налогам имеем всеобщее перевыполнение доходной части бюджета», — сообщил Даниил Гетманцев.
По его словам, средства будут направлены на поддержку армии.
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«Это перевыполнение очень важно для нас, потому что на самом деле это консолидация усилий бизнеса и государства для обеспечения армии. 10,4 миллиарда помогут обеспечить вооружением и снаряжением три бригады. Вы знаете, что мы формируем новые бригады, поэтому это для нас очень важно. Напоминаю, что все военные расходы мы финансируем исключительно из собственных доходов. Поэтому то, что мы перевыполняем план поступлений — это очень положительный тренд. Правда, это перевыполнение абсолютно не сопоставимо с ростом наших военных расходов. Они выросли в разы», — подчеркнул глава финансового комитета Рады.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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