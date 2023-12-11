ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы — Finance.ua

ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы Сегодня 09:47

ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с начала полномасштабного вторжения направил Украине 1,7 млрд евро помощи на финансирование первоочередных расходов государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«С 24 февраля 2022 года ЕИБ направил Украине 1,7 млрд евро помощи на финансирование первоочередных расходов госбюджета. По состоянию на декабрь 2023 года проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро. Из них на стадии реализации — 23 проекта общим объемом 4,81 млрд евро», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что сотрудничество с ЕИБ включает широкий спектр инициатив, включая инфраструктуру, энергетику, транспорт, образование и другие направления. В настоящее время портфель проектов ЕИБ в государственном секторе самый большой по объему среди международных финансовых организаций.

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ЕИБ активно поддерживает и реализует инициативы по восстановлению пострадавшей энергетической инфраструктуры Украины, в частности, в рамках проекта «Реабилитация гидроэлектростанций» Банк предоставил финансовую поддержку в размере 133 млн евро для ЧАО «Укргидроэнерго» на восстановление пострадавших объектов гидроэнергетики Украины. Кроме того, ЕИБ совместно с Минфином, Минэнерго и НЭК «Укрэнерго» работают над обеспечением защиты критической инфраструктуры в рамках проектов «Повышение надежности подстанций», «Строительство ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская» и «Строительство ВЛ 750 кВ Ровенская АЭС — Киевская».

Также ЕИБ продолжает активную поддержку важных социальных проектов в Украине — «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» и «Программа восстановления Украины», направленных на восстановление пострадавшей социальной инфраструктуры местных громад в Украине.

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