ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы

8
ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы
ЕИБ с начала полномасштабной войны предоставил Украине €1,7 миллиарда на первоочередные расходы
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с начала полномасштабного вторжения направил Украине 1,7 млрд евро помощи на финансирование первоочередных расходов государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«С 24 февраля 2022 года ЕИБ направил Украине 1,7 млрд евро помощи на финансирование первоочередных расходов госбюджета. По состоянию на декабрь 2023 года проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро. Из них на стадии реализации — 23 проекта общим объемом 4,81 млрд евро», — говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что сотрудничество с ЕИБ включает широкий спектр инициатив, включая инфраструктуру, энергетику, транспорт, образование и другие направления. В настоящее время портфель проектов ЕИБ в государственном секторе самый большой по объему среди международных финансовых организаций.
Читайте также
ЕИБ активно поддерживает и реализует инициативы по восстановлению пострадавшей энергетической инфраструктуры Украины, в частности, в рамках проекта «Реабилитация гидроэлектростанций» Банк предоставил финансовую поддержку в размере 133 млн евро для ЧАО «Укргидроэнерго» на восстановление пострадавших объектов гидроэнергетики Украины. Кроме того, ЕИБ совместно с Минфином, Минэнерго и НЭК «Укрэнерго» работают над обеспечением защиты критической инфраструктуры в рамках проектов «Повышение надежности подстанций», «Строительство ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская» и «Строительство ВЛ 750 кВ Ровенская АЭС — Киевская».
Также ЕИБ продолжает активную поддержку важных социальных проектов в Украине — «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» и «Программа восстановления Украины», направленных на восстановление пострадавшей социальной инфраструктуры местных громад в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.