ЕИБ может профинансировать первый концессионный автобан в Украине — Finance.ua
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ЕИБ может профинансировать первый концессионный автобан в Украине

Казна и Политика
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ЕИБ может профинансировать первый концессионный автобан в Украине
ЕИБ может профинансировать первый концессионный автобан в Украине
Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец — Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины.
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской и командой банка.
«Обсудили усиление сотрудничества и помощь Украине. Поблагодарил за выделение 1,59 млрд евро. Первый транш уже поступил в этом месяце», — написал Шмыгаль.
По словам Червинской, второй транш в размере более 550 млн евро поступит по запросу правительства Украины уже в ближайшее время.
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«Указанные средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны», — добавил премьер.
«Рассчитываем, что ЕИБ будет выполнять одну из ведущих ролей в масштабном послевоенном восстановлении экономики и инфраструктуры Украины. Затронули также проекты развития. В частности, ЕИБ рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец — Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины», — отметил Шмыгаль.
Напомним, Украина получила первые выплаты в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей от группы Европейского инвестиционного банка.

Справка Finance.ua:

  • до полномасштабной войны планировалось, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году;
  • он должен был быть протяженностью около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо снизится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога была рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта — в три этапа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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