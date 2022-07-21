ЕЦБ повысил ставку до 0,5% — Finance.ua

ЕЦБ повысил ставку до 0,5% Сегодня 17:23 — Кредит&Депозит

ЕЦБ повысил ставку до 0,5%

Совет управляющих решил повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, а также одобрил Инструмент защиты трансмиссии.

Об этом говорится на сайте ЕЦБ.

Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии предельного кредитования и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% относительно 27 июля 2022 года.

Главная цель такого повышения — удержание инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

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«Совет решил, что целесообразно сделать более масштабный шаг на пути к нормализации учетных ставок, чем было оговорено на его предыдущем заседании. Это решение основывается на обновленной оценке Советом управляющих инфляционных рисков и усиленной поддержке, предоставленной инструментом защиты трансмиссии для эффективной передачи монетарной политики», — говорится в сообщении.

На ближайших заседаниях Совет управляющих будет заниматься дальнейшей нормализацией процентных ставок.

Совет управляющих оценил, что создание Инструмента защиты трансмиссии необходимо для поддержания эффективной передачи монетарной политики во все страны еврозоны. Единство монетарной политики Совета управляющих — главное условие для того, чтобы ЕЦБ мог выполнить свой мандат по стабильности цен.

Фінансовий клуб По материалам:

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