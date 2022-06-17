ЕЦБ ограничит эмиссию цифрового евро — Finance.ua

ЕЦБ ограничит эмиссию цифрового евро

Сегодня 18:44 — Финтех и Карты

ЕЦБ ограничит эмиссию цифрового евро

В случае запуска цифрового евро его эмиссия будет ограничена €1,5 трлн.

Об этом заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта.

По его словам, власти ЕС опасаются, что потребители могут перевести все свои деньги в цифровой формат, фактически перемещая их в ЦБ. Это лишит коммерческие банки средств, необходимых для кредитования частных лиц и предприятий.

Ограниченная эмиссия цифрового евро поможет избежать негативных последствий для финансовой системы и денежно-кредитной политики ЕС.

«Сейчас в еврозоне проживает около 340 млн человек, это позволит хранить от 3000 до 4000 цифровых евро на душу населения», — говорится в заявлении Панетты.

Он добавил, что проведенные Европейской комиссией в 2021 году консультации среди граждан не продемонстрировали особого «энтузиазма по поводу цифрового евро». Отчасти это объясняется «сложностью» технологии для рядового пользователя.

Впрочем, Панетта призвал не придавать этим выводам слишком большого значения, так как «консультация не была основана на репрезентативной выборке граждан».

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