ЕЦБ назвал «нежелательной» анонимность держателей цифрового евро — Finance.ua
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ЕЦБ назвал «нежелательной» анонимность держателей цифрового евро

Сегодня 23:36Технологии&Авто
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Анонимность пользователей не является желательным вариантом дизайна цифрового евро.
Об этом свидетельствует презентация ЕЦБ, сообщил менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.
В документе «Варианты конфиденциальности в цифровом евро» изложены возможные варианты обеспечения приватности пользователей CBDC. Авторы отметили необходимость оценки этого вопроса «в контексте других целей политики Евросоюза, в частности, борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».
ЕЦБ назвал «нежелательной» анонимность держателей цифрового евро
Хансен указал, что базовый сценарий предусматривает доступ посредников (банков) к данным о транзакциях. Согласно четвертому слайду, ЕЦБ считает нежелательной анонимность пользователей цифрового евро.
Эксперт заметил, что на данный момент неясно, «какую выгоду предлагает цифровой евро по сравнению с существующими цифровыми платежными средствами». Он призвал участников сообщества оставить отзыв касательно дизайна CBDC.
По материалам: Forklog
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