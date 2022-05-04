ЕЦБ назвал «нежелательной» анонимность держателей цифрового евро — Finance.ua

ЕЦБ назвал «нежелательной» анонимность держателей цифрового евро

Анонимность пользователей не является желательным вариантом дизайна цифрового евро.

Об этом свидетельствует презентация ЕЦБ, сообщил менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.

В документе «Варианты конфиденциальности в цифровом евро» изложены возможные варианты обеспечения приватности пользователей CBDC. Авторы отметили необходимость оценки этого вопроса «в контексте других целей политики Евросоюза, в частности, борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».

Хансен указал, что базовый сценарий предусматривает доступ посредников (банков) к данным о транзакциях. Согласно четвертому слайду, ЕЦБ считает нежелательной анонимность пользователей цифрового евро.

Эксперт заметил, что на данный момент неясно, «какую выгоду предлагает цифровой евро по сравнению с существующими цифровыми платежными средствами». Он призвал участников сообщества оставить отзыв касательно дизайна CBDC.

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