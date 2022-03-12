eBay остановил все транзакции с российскими адресами — Finance.ua

eBay остановил все транзакции с российскими адресами

Сегодня 12:44 — Мир

eBay остановил все транзакции с российскими адресами

Интернет-площадка eBay прекращает все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

Об этом говорится в сообщении, направленном компанией продавцам из России.

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий», — отмечается также в тексте сообщения.

По информации eBay, теперь в аккаунте продавцов из России будет установлен статус «В отпуске». Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска и покупатели не смогут приобрести товары. Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.

Перед этим eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.

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