eBay остановил все транзакции с российскими адресами — Finance.ua

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий», — отмечается также в тексте сообщения.
По информации eBay, теперь в аккаунте продавцов из России будет установлен статус «В отпуске». Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска и покупатели не смогут приобрести товары. Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.
Перед этим eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.