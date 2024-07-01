Э-доверительные услуги и э-идентификация: Правительство утвердило четкие требования к предоставлению услуг — Finance.ua

Э-доверительные услуги и э-идентификация: Правительство утвердило четкие требования к предоставлению услуг Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Э-доверительные услуги и э-идентификация: Правительство утвердило четкие требования к предоставлению услуг

Кабинет Министров принял постановление, определяющее организационно-методологические, технические и технологические условия для поставщиков услуг э-идентификации и э-доверительных услуг, а также порядок их проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Теперь поставщики услуг э-идентификации и квалифицированные поставщики э-доверительных услуг будут иметь четкие требования к предоставлению услуг, к своим работникам, а также требования по безопасности и защите информации.

Также принятые изменения:

ускорят подтверждение данных пользователей с помощью реестров для предоставления и получения услуг,

разрешат регистрировать пользователей средств электронной идентификации;

создадут условия для получения средств э-идентификации с соответствующими уровнями доверия;

актуализируют список гармонизированных стандартов.

Напомним, ранее правительство приняло постановления о расширении полномочий Министерства цифровой трансформации Украины в сфере электронной идентификации. А также изменило требования по созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей и печатей.

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