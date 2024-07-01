Э-доверительные услуги и э-идентификация: Правительство утвердило четкие требования к предоставлению услуг — Finance.ua

Э-доверительные услуги и э-идентификация: Правительство утвердило четкие требования к предоставлению услуг
Кабинет Министров принял постановление, определяющее организационно-методологические, технические и технологические условия для поставщиков услуг э-идентификации и э-доверительных услуг, а также порядок их проверки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Теперь поставщики услуг э-идентификации и квалифицированные поставщики э-доверительных услуг будут иметь четкие требования к предоставлению услуг, к своим работникам, а также требования по безопасности и защите информации.
Также принятые изменения:
- ускорят подтверждение данных пользователей с помощью реестров для предоставления и получения услуг,
- разрешат регистрировать пользователей средств электронной идентификации;
- создадут условия для получения средств э-идентификации с соответствующими уровнями доверия;
- актуализируют список гармонизированных стандартов.
Напомним, ранее правительство приняло постановления о расширении полномочий Министерства цифровой трансформации Украины в сфере электронной идентификации. А также изменило требования по созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей и печатей.
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