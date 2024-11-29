Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме — Finance.ua
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Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме

Казна и Политика
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Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме
Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме
В настоящее время движение грузовых транспортных средств на границе с Польшей происходит в привычном режиме.
Об этом в телеэфире сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«По состоянию на сейчас, к счастью, движение грузовых транспортных средств нормальное, потому что именно для этой категории транспорта польские фермеры ограничивают движение через границу, когда проводят свои акции», — сказал Демченко.
По его словам, польские фермеры анонсируют, что могут возобновить блокировку движения на пункте пропуска «Шегини-Медыка», и нельзя исключать, что это может перекинуться и на другие пункты пропуска.
«Вспоминая предыдущие блокировки, то, конечно, для грузовых транспортных средств, особенно для тех грузовиков, которые следуют в сторону Украины, создаются огромные очереди, и это большие неудобства и для перевозчиков, и собственно для водителей, вынужденных простаивать в очередях и находиться, в частности, на улице, ожидая возможности пересечения границы», — сказал спикер ГНСУ.
По материалам:
Укрінформ
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