Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме — Finance.ua

Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Движение грузовиков на границе с Польшей проходит в обычном режиме

В настоящее время движение грузовых транспортных средств на границе с Польшей происходит в привычном режиме.

Об этом в телеэфире сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«По состоянию на сейчас, к счастью, движение грузовых транспортных средств нормальное, потому что именно для этой категории транспорта польские фермеры ограничивают движение через границу, когда проводят свои акции», — сказал Демченко.

По его словам, польские фермеры анонсируют, что могут возобновить блокировку движения на пункте пропуска «Шегини-Медыка», и нельзя исключать, что это может перекинуться и на другие пункты пропуска.

«Вспоминая предыдущие блокировки, то, конечно, для грузовых транспортных средств, особенно для тех грузовиков, которые следуют в сторону Украины, создаются огромные очереди, и это большие неудобства и для перевозчиков, и собственно для водителей, вынужденных простаивать в очередях и находиться, в частности, на улице, ожидая возможности пересечения границы», — сказал спикер ГНСУ.

Укрінформ По материалам:

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