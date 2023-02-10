Две страны Европы начнут тестировать «цифровые паспорта» уже в 2023 году — Finance.ua
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Две страны Европы начнут тестировать «цифровые паспорта» уже в 2023 году

Мир
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Две страны Европы начнут тестировать «цифровые паспорта» уже в 2023 году
Две страны Европы начнут тестировать «цифровые паспорта» уже в 2023 году
Финляндия и Хорватия запустили ежегодный пилотный проект Digital Travel Credentials (DTC). Он предусматривает тестирование цифровых проездных документов на внешних границах авиасообщения.
Об этом пишет Schengen Visa Info.
Проект планируется запустить уже весной этого года. Европейская комиссия одобрила такое предложение.
Страны надеются, что новая система ускорит пограничный контроль и облегчит поездки.
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Цель цифрового проездного документа — облегчить поездки и ускорить проверку на границе. В пилотном проекте технические возможности для тестирования будут созданы на пограничных контрольно-пропускных пунктах в Хельсинки-Вантаа и международном аэропорту Загреба, — говорится в сообщении пограничной службы Финляндии.
Кроме пилотного проекта DTC в Финляндии и Хорватии, власти обнаружили, что подобный проект реализуется в авиасообщении между Нидерландами и Канадой.
Отмечается, если тесты сработают хорошо, то впоследствии такая система будет внедрена во всем Евросоюзе.

Как будет происходить процесс

Так, в аэропортах Хельсинки и Загреба будет установлено специальное оборудование, с помощью которого можно будет проверять цифровые документы. А пассажирам, которые согласятся протестовать систему, дадут ссылку на приложение, куда нужно загрузить свои документы.
Пограничники заранее проверят документы, по прибытии в аэропорт — сделают фотографию (для идентификации по лицу). После — не придется стоять в очередях на регистрацию и проверки. Несмотря на прохождение этого процесса, было отмечено, что испытуемые все равно должны будут иметь действительный паспорт.
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По материалам:
Телеканал 24
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