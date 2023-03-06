Dragon Capital изменил прогноз по экономике Украины — Finance.ua

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Dragon Capital изменил прогноз по экономике Украины

Казна и Политика
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Dragon Capital изменил прогноз по экономике Украины
Dragon Capital изменил прогноз по экономике Украины
Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз сокращения ВВП Украины в 2023 году на 4,5 процентных пункта: до −0,5% в годовом исчислении.
Как говорится в пресс-релизе компании, дефицит электроэнергии, вызванный атаками россии на украинскую энергетическую инфраструктуру, заметно снизился в январе и отсутствовал со второй декады февраля.
«Мы улучшаем наш прогноз реального ВВП на 2023 год на 4,5 процентных пункта до −0,5% р/с благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и лучшему, чем ожидалось, показателю ВВП в третьем квартале 2022 года», — отметила директор аналитического департамента и главный экономист Елена Билан.
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Среди ключевых факторов, способствовавших ускоренному улучшению ситуации в энергетике, отмечают быстрый ремонт поврежденного оборудования, в том числе благодаря технической помощи иностранных партнеров, возобновление импорта электроэнергии из Европы в середине января и относительно теплую и солнечную погоду в январе и феврале, вызвавшую раннее половодье, и увеличение производства солнечной энергии.
«Мы не ожидаем существенного ухудшения ситуации в энергетике, по крайней мере, до следующей зимы, хотя локализованные ограничения потребления будут иметь место ввиду необходимости ремонта сети и в результате новых российских ракетных атак», — сообщили в Dragon Capital.
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Уменьшение дефицита электроэнергии способствовало оживлению экономической активности. Также в январе наблюдалось увеличение производства стали, добычи железной руды и оборота железнодорожного транспорта на фоне снижения дефицита электричества и более благоприятной внешней конъюнктуры.
Обновленный прогноз компании также учитывает лучше ожидаемого показатель реального ВВП в третьем квартале прошлого года. По данным Госстата, годовые темпы падения экономики в третьем квартале 2022 года сократились до −30,8%, что гораздо лучше ожидаемых −35%. Отмечается, что отдельные показатели, опубликованные Госстатом в начале этого года, свидетельствуют о частичном возобновлении экономической активности во многих секторах экономики после резкого падения в первые месяцы войны.
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«Учитывая показатель ВВП 3 квартала и более быстрое, чем ожидалось, улучшение ситуации в энергетике в начале текущего года, мы ожидаем, что экономика выйдет на положительные темпы прироста годового ВВП со второго квартала этого года, после падения на 20% в первом квартале 2023 года. «По-прежнему наши прогнозы основываются на предположении, что горячая фаза войны закончится в конце текущего года», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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