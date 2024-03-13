Доверяют ли украинцы банкам и Фонду гарантирования вкладов во время войны — Finance.ua

Доверяют ли украинцы банкам и Фонду гарантирования вкладов во время войны Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

Доверяют ли украинцы банкам и Фонду гарантирования вкладов во время войны

Большинство украинцев (64%) доверяют банкам. Этот показатель увеличился с 56% по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствует общенациональный опрос граждан, проведенный Фондом гарантирования вкладов при поддержке Проекта USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса» в декабре 2023 года.

«За два года полномасштабной войны ряд решений в банковском секторе сработали на усиление устойчивости системы гарантирования вкладов и способствовали сохранению доверия общества к банковской системе в целом. Несмотря на все препятствия, Фонд не останавливал гарантированных выплат и за эти два года выплатил вкладчикам около 9 млрд грн», — сказала директор-распорядитель Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

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По данным исследования, о Фонде гарантирования вкладов физических лиц ранее слышали более половины опрошенных — 52%. Этот показатель увеличился на 18% по сравнению с 2021 годом.

В то же время о сумме гарантированного возмещения необходимо проводить информирование населения. Ведь доля респондентов, верно указавших гарантированную сумму на период военного положения, составляет 20%. Это значение меньше, чем в 2021 году — тогда свою осведомленность отметили 44% опрошенных.

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Это можно объяснить существенными изменениями в условиях гарантирования, к 2022 году максимальная гарантированная сумма составила 200 тысяч. За это время вкладчики хорошо запомнили размер гарантированного возмещения, поскольку Фонд проводил информационные кампании, а также банки знакомили вкладчиков со справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц с указанием суммы гарантированного возмещения.

Среди источников информации о финансовых и банковских услугах, которым больше всего доверяют украинцы, — интернет-ресурсы и информация непосредственно от банков.

Справка Fiannce.ua:

с апреля 2022 года вступили в силу изменения к закону, которыми было установлено, что на время военного положения и три месяца после его завершения действуют стопроцентные гарантии по вкладам, а по истечении этого срока гарантированная сумма будет составлять 600 тыс. грн ;

по вкладам, а по истечении этого срока гарантированная сумма будет составлять ; с 3 октября, в обновленной версии приложения Дія появилась новая услуга — получение гарантированного возмещения по вкладам в обанкротившихся банках. Как это сделать — рассказали в статье.



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