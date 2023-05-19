Дополнен перечень ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья — Finance.ua

Дополнен перечень ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья Сегодня 16:06 — Личные финансы

Дополнен перечень ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья

Перемещенные лица имеют право на бесплатное проживание на определенных условиях и на определенный срок. При этом с 5 мая действует обновленный порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ.

Об этом напомнили в Юридическом справочнике ВПЛ.

Что изменилось

1. Расширены пути формирования фонда жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Теперь органы местного самоуправления формируют фонд такого жилья путем, в частности, строительства (нового строительства, реконструкции) зданий для временного проживания ВПЛ.

Важно! На время действия военного положения для такого строительства допускаются установление и изменение целевого назначения земельного участка без соблюдения правил соотношения между целевым назначением земельного участка и функциональным назначением территории. Жилые помещения для временного проживания, сформированные путем строительства (нового строительства, реконструкции) зданий для временного проживания ВПЛ, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам, которые:

являются работниками предприятий, релоцированных в безопасные регионы;

принадлежат к уязвимым слоям населения.



Читайте также Услуги для ВПЛ от службы занятости: как воспользоваться

2. Утвержден Перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. Так, к уязвимым категориям относятся:

лица с инвалидностью;

лица старше 60 лет;



лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;



лица, болеющие редкими (орфанными) заболеваниями, которые определены перечнем редких (орфанных) заболеваний,



семьи с детьми, семьи опекунов, попечителей, в которых:



— воспитываются дети с инвалидностью;

— находится на иждивении совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

— проживает/находится на иждивении лицо, признанное судом недееспособным;

— родители (один родитель) имеют инвалидность;

— воспитываются дети с инвалидностью; — находится на иждивении совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы; — проживает/находится на иждивении лицо, признанное судом недееспособным; — родители (один родитель) имеют инвалидность; семьи военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мер, в состав которых могут принадлежать:



— муж/жена,

— дети,

— родители,

— другие лица, которые находятся на их содержании;

— муж/жена, — дети, — родители, — другие лица, которые находятся на их содержании; многодетные семьи;



малообеспеченные семьи;



семьи патронатных воспитателей;



приемные семьи;



детские дома семейного типа.



Причем такие лица:

переместились с территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия ИЛИ временно оккупированных рф https://cutt.ly/f6ocFkQ с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей;



их жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения в связи с военными (боевыми) действиями;



такое жилье было для них единственным местом для проживания.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.