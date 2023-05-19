Дополнен перечень ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья — Finance.ua

Дополнен перечень ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья
Перемещенные лица имеют право на бесплатное проживание на определенных условиях и на определенный срок. При этом с 5 мая действует обновленный порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ.
Об этом напомнили в Юридическом справочнике ВПЛ.
Что изменилось
1. Расширены пути формирования фонда жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Теперь органы местного самоуправления формируют фонд такого жилья путем, в частности, строительства (нового строительства, реконструкции) зданий для временного проживания ВПЛ.
Важно! На время действия военного положения для такого строительства допускаются установление и изменение целевого назначения земельного участка без соблюдения правил соотношения между целевым назначением земельного участка и функциональным назначением территории. Жилые помещения для временного проживания, сформированные путем строительства (нового строительства, реконструкции) зданий для временного проживания ВПЛ, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам, которые:
- являются работниками предприятий, релоцированных в безопасные регионы;
- принадлежат к уязвимым слоям населения.
2. Утвержден Перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. Так, к уязвимым категориям относятся:
- лица с инвалидностью;
- лица старше 60 лет;
- лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лица, болеющие редкими (орфанными) заболеваниями, которые определены перечнем редких (орфанных) заболеваний,
- семьи с детьми, семьи опекунов, попечителей, в которых:
— воспитываются дети с инвалидностью;
— находится на иждивении совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
— проживает/находится на иждивении лицо, признанное судом недееспособным;
— родители (один родитель) имеют инвалидность;
- семьи военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мер, в состав которых могут принадлежать:
— муж/жена,
— дети,
— родители,
— другие лица, которые находятся на их содержании;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные семьи;
- семьи патронатных воспитателей;
- приемные семьи;
- детские дома семейного типа.
Причем такие лица:
- переместились с территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия ИЛИ временно оккупированных рф https://cutt.ly/f6ocFkQ с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей;
- их жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения в связи с военными (боевыми) действиями;
- такое жилье было для них единственным местом для проживания.
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