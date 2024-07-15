Доллар обновляет рекорды: как изменялась стоимость валюты после отмены фиксированного курса — Finance.ua

Доллар обновляет рекорды: как изменялась стоимость валюты после отмены фиксированного курса Сегодня 17:00 — Валюта

Курс доллара в Украине побил очередной рекорд: 15 июля впервые в истории Национальный банк установил его на уровне выше 41 гривны.

До этого, с конца мая, курс не опускался ниже 40 гривен за доллар. Как изменялась стоимость валюты после отказа от фиксированного курса в октябре 2023-го — выяснило издание «Слово и дело».

Напомним, что с 24 февраля по 20 июля 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Затем фиксированный курс был повышен сразу до 36,6 гривны за доллар — таким он был до 2 октября 2023 года, когда НБУ решили перейти к политике «курсовой гибкости».

Первый месяц после отмены фиксированного курса гривна резко не дешевела, какое-то время она даже укрепилась до 36,01−36,05 за доллар.

Рост курса доллара в Украине начался в конце прошлого года. В начале января доллар стоил уже больше 38 гривен.

В период с середины января по середину февраля курс гривны немного укрепился, в среднем он составлял 37,6 за доллар. В 20-х числах февраля доллар снова пересек отметку в 38 гривен.

Весна началась с подорожания доллара. Так, например, 1−2 марта курс составил 38,05 гривны за доллар, 12 марта — уже 38,38 гривны, 14 марта — 38,79 гривны. До 19 марта курс составил 38,97 гривны за доллар, а 20 марта — 39,13.

Начиная с 26 марта, курс доллара в Украине уже почти стабильно превышал 39 гривен. Исключение составил период с 8 по 10 апреля, когда гривна укрепилась до 38,84−38,99 за доллар.

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К середине апреля доллар подорожал до 39,6−39,7 гривны. Курс на 1 мая составил 39,52 гривны за доллар. В период с 3 по 9 мая Нацбанк периодически снижал официальный курс доллара, 10−12 мая он составлял 39,55 гривны за доллар, 17−20 мая — 39,43 гривны за доллар.

27 мая НБУ установил исторический курс — 40,12 гривны за доллар. В период с 30 мая по 4 июня курс в среднем был 40,5 гривны за доллар, затем национальная валюта немного укрепилась.

В середине июня гривна подешевела до 40,6−40,7 за доллар. Начиная с 19 июня до начала июля курс в среднем составлял 40,5 гривны за доллар.

9 июля НБУ поднял курс доллара до 40,7 гривны, 12−14 июля — до 40,88 гривны. По состоянию на 15 июля он был установлен на уровне 41,04 гривны за доллар.

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Слово і Діло По материалам:

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