Доллар будет нестабильным: экономист рассказал, чего ждать от курса до конца года — Finance.ua

Доллар будет нестабильным: экономист рассказал, чего ждать от курса до конца года Сегодня 19:02 — Валюта

Доллар будет нестабильным: экономист рассказал, чего ждать от курса до конца года

Несмотря на усиленные обстрелы со стороны россии, доллар уже не так чувствительно реагирует на них. В частности, ситуация на валютном рынке, как и было предсказано ранее, вернулась к росту.

Как прогнозирует экономист Олег Гетман, до конца текущей недели американская валюта будет находиться в диапазоне 39,1 — 41 гривны за доллар. В то же время до конца года «зеленые» цены будут демонстрировать скачки как к удешевлению, так и к увеличению расценок.

По мнению эксперта, курс валют в Украине в ближайшие два месяца будет крайне нестабильным. Из-за ряда факторов доллар будет колебаться в обе стороны.

«Это будет зависеть от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и „зерновой коридор“. А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и тому подобное», — пояснил эксперт.

Если рассмотреть ситуацию в украинских обменниках, то согласно данным финансового портала «Минфин», цены на валюту снова поползли вверх. В частности, «черный» доллар в четверг, 3 ноября, при покупке обойдется в 40,30 гривен, а вот продажа обойдется в 40,50 гривен. К сравнению, вчера цена «зеленого» была 40,15 и 40,40 гривен соответственно.

Что касается европейской валюты, то на сегодняшние сутки евро в обменниках будет стоить 39,22 гривны при покупке, продажа — 39,50 гривен.

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