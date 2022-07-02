Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме — Finance.ua
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Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме

Личные финансы
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Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме
Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме
Правительство приняло решение, вследствие которого увеличилась прозрачность и эффективность функционирования рынка земли. Услуга получения документа о нормативной оценке земли будет введена полностью в автоматическом режиме и электронной форме.
Об этом 1 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Документ будет предоставляться с использованием QR-кода без участия чиновников. Все прозрачно и быстро, без коррупции и злоупотреблений», — отметил он.
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Шмыгаль напомнил, что ровно год назад в Украине был введен рынок земли.
«Люди получили возможность продавать и покупать землю, запускать собственное хозяйство, инвестировать в развитие. За это время было заключено более 100 тысяч сделок. Полномасштабная война поставила рынок земли на паузу, но не остановила его. В конце мая мы возобновили работу кадастров и реестров, и за этот месяц было заключено почти три тысячи новых сделок», — подчеркнул премьер.
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По его словам, роль рынка земли и аграрного сектора в восстановлении экономики после войны сложно переоценить.
«Это будет один из столпов новой экономики Украины, но его основой станет не экспорт сырья, а глубинная переработка на территории нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль.

Как выбрать и проверить земли под инвестирование и обезопасить себя от мошенников

По материалам:
Корреспондент.net
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