Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме — Finance.ua

Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме Сегодня 21:29 — Личные финансы

Документ об оценке земли можно получить в автоматическом режиме

Правительство приняло решение, вследствие которого увеличилась прозрачность и эффективность функционирования рынка земли. Услуга получения документа о нормативной оценке земли будет введена полностью в автоматическом режиме и электронной форме.

Об этом 1 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Документ будет предоставляться с использованием QR-кода без участия чиновников. Все прозрачно и быстро, без коррупции и злоупотреблений», — отметил он.

Шмыгаль напомнил, что ровно год назад в Украине был введен рынок земли.

«Люди получили возможность продавать и покупать землю, запускать собственное хозяйство, инвестировать в развитие. За это время было заключено более 100 тысяч сделок. Полномасштабная война поставила рынок земли на паузу, но не остановила его. В конце мая мы возобновили работу кадастров и реестров, и за этот месяц было заключено почти три тысячи новых сделок», — подчеркнул премьер.

По его словам, роль рынка земли и аграрного сектора в восстановлении экономики после войны сложно переоценить.

«Это будет один из столпов новой экономики Украины, но его основой станет не экспорт сырья, а глубинная переработка на территории нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль.

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