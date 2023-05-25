До конца недели ВПЛ должны получить выплаты по задолженностям за май — Finance.ua

До конца недели ВПЛ должны получить выплаты по задолженностям за май Сегодня 14:39 — Личные финансы

До конца недели ВПЛ должны получить выплаты по задолженностям за май

До конца рабочей недели внутренне перемещенные лица должны получить выплаты по задолженностям за май.

Об этом в телемарафоне «Единые новости» проинформировала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет «Укринформ».

«(Здесь речь идет — ред.) о майской задолженности, за второй и третий период выплат. 12 мая был второй, а 23 мая — третий. И только что закончилось совещание под председательством Премьер-министра Украины, где было решено безотлагательно направить средства на погашение задолженности. Следовательно, на этой неделе, до конца рабочей недели, люди должны получить все свои средства», — заявила она.

По ее словам, в настоящее время в соответствующем реестре как ВПЛ зарегистрировано около 5 миллионов человек, а именно эти выплаты получают около 2,5 миллионов.

Отвечая на вопрос, чиновник уточнила, что за зимне-весенний период в Украине было зафиксировано 300 тысяч новых ВПЛ.

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«И на сегодня это — 300 тысяч, которые являются новыми ВПЛ, и которые получают эти выплаты», — проинформировала вице-премьер-министр.

Отдельно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что Минсоцполитики предлагает определить параметры, по которым будут предоставляться эти выплаты.

«Ибо есть соответствующее постановление № 332 и там есть категории лиц, подпадающих под выплаты на жительство. Теперь Минсоцполитики предлагает сделать срочными эти выплаты, то есть срок должен быть определен, сколько будет считаться человек ВПЛ, сколько нужно времени, чтобы его интегрировать. Это та дискуссия, которая продолжается. И я считаю, она нужна», — сказала глава Минреинтеграции.

Но, как считает Верещук, люди из числа ВПЛ в этом году должны иметь все положенные выплаты, которые были в 2022 году.

«Увидим, чем завершятся наши дискуссии, потому что действительно денег нужно много. Это — плюс 17 миллиардов, когда мы говорим о 300 тысячах дополнительных (ВПЛ — ред.), и это — большие деньги, и их надо где-то найти. Но здесь должна быть и справедливость, — нуждающиеся должны иметь от государства помощь», — уточнила она.

Отвечая на вопрос о правительственной дискуссии по этому поводу, в частности, о том, сколько человек теоретически сможет получать эту помощь с момента, когда он выехал и стал ВПЛ, чиновник заявила, что, к примеру, у них было предложено по этому сроку в 6 месяцев.

«То есть человек уезжает, прибывает на место и ему нужно 6 месяцев, чтобы адаптироваться. Далее следует режим интеграции, то есть — работа, жилье и все остальное. Режим ВПЛ — полгода (предлагается по этому поводу — ред.)», — отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Укрінформ По материалам:

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