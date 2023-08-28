До конца года облгазы Фирташа перейдут в управление государства, — «Нафтогаз»
Наиболее системные облгазы, принадлежавшие подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, уже находятся под контролем НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщил глава НАК Алексей Чернышев в интервью «Экономической правде».
По его словам, «Нафтогаз» уже перебрал управление в 13 из 26 облгазов Дмитрия Фирташа, и эта работа продолжается.
«Мы контролируем большую часть распределения. Этот процесс будет завершен до конца текущего года», — заверил Алексей Чернышев.
Он также добавил, что любая компания, переходящая в группу «Нафтогаз», требует инвестиций для своей работы.
Ранее «Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа.
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